Hollanda’da yerli avı
Galatasaray yönetimi, Zwolle’de oynayan Mustafa Saymak ve Feyenoord’ta oynayan Bilal’i listeye aldı.
Kadronun yerli kalitesini artırmak isteyen Galatasaray gözünü Hollanda'ya çevirdi... Sarı-Kırmızılı yönetim, Zwolle formasını giyen Mustafa Saymak ve Feyenoord'ta oynayan Bilal Başacıkoğlu'nu listesine aldı. Orta alanın ortasında görev yapan 24 yaşındaki Mustafa bu sezon 17 maçta 7 gol ve 2 asistlik performan sergiledi. 22 yaşındaki Bilal ise her iki kanatta da oynayabiliyor. 5 maçta 1 gol atan genç yıldız geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin de gündemindeydi.(Takvim)
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:03
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"Fenerbahçe'ye kupalar kazanmaya geldim"
Toplam 4
Yorum
hey şşt fıstık çıkı çıkı muck muck eah.. Miroslaw Stoch da şampiyonlar liginde oynamak için fenere gelmişti.. :) :)
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Resmen açıklandı! Gaziantepspor kapanıyor
Toplam 5
Yorum
HÜSEYİN YEDİPINAR GÜNÜNDE SAHİP ÇIKILMADI ONA BUNA VERİLDİ OYUNCULAR SATILDI ALTTAN GELENLER PEŞKEŞ ÇEKİLDİ GASKİ BÜYÜKŞEHİR NE OLDU SAKIP HOCANIN MİRASI
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Gignac ve Demba Ba
Toplam 18
Yorum
eray napolinin belalı golcüsü milik alınsın bjkde daha iyi oynar
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