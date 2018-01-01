 Hollanda’da yerli avı – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’da yerli avı

    <a href="/index/hollanda?id=b839b8b1-7aa6-4ce6-a7ae-f7fc84043678" class="" rel="tag">Hollanda</a>’da yerli avı

    yönetimi, Zwolle’de oynayan ve Feyenoord’ta oynayan Bilal’i listeye aldı.

    Kadronun yerli kalitesini artırmak isteyen gözünü 'ya çevirdi... Sarı-Kırmızılı yönetim, Zwolle formasını giyen ve Feyenoord'ta oynayan 'nu listesine aldı. Orta alanın ortasında görev yapan 24 yaşındaki Mustafa bu sezon 17 maçta 7 gol ve 2 asistlik performan sergiledi. 22 yaşındaki Bilal ise her iki kanatta da oynayabiliyor. 5 maçta 1 gol atan genç yıldız geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin de gündemindeydi.(Takvim)

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’da yerli avı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN