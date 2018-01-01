Terim istedi! Devre arası geliyor

Asamoah transferinde mutlu sona ulaşamayan sarı kırmızılılar sol bek için alternatif isimlere yöneldi. Sarı kırmızılılar, halne kadrosunda bulundurduğu Lionel Carole için beklemeye geçti. Sevilla'nın ligin ikinci yarısı için devam etmeyi düşünmediği futbolcunun Antalya kampına katılabileceği ve teknik direktör Fatih Terim'in sol bekteki bir alternatifi olabileceği ifade edildi.