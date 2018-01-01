 Terim istedi! Devre arası geliyor – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Terim istedi! Devre arası geliyor

    Terim istedi! Devre arası geliyor

    Sol bek arayışlarını sürdüren G.Saray, 'tan aldığı olumsuz cevap neticesinde rotasını çevirdi.

    transferinde mutlu sona ulaşamayan sarı kırmızılılar sol bek için alternatif isimlere yöneldi. Sarı kırmızılılar, halne kadrosunda bulundurduğu için beklemeye geçti. Sevilla'nın ligin ikinci yarısı için devam etmeyi düşünmediği futbolcunun kampına katılabileceği ve teknik direktör 'in sol bekteki bir alternatifi olabileceği ifade edildi.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:43
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