Terim istedi! Devre arası geliyor
Sol bek arayışlarını sürdüren G.Saray, Asamoah'tan aldığı olumsuz cevap neticesinde rotasını Lionel Carole çevirdi.
Asamoah transferinde mutlu sona ulaşamayan sarı kırmızılılar sol bek için alternatif isimlere yöneldi. Sarı kırmızılılar, halne kadrosunda bulundurduğu Lionel Carole için beklemeye geçti. Sevilla'nın ligin ikinci yarısı için devam etmeyi düşünmediği futbolcunun Antalya kampına katılabileceği ve teknik direktör Fatih Terim'in sol bekteki bir alternatifi olabileceği ifade edildi.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:43
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Fellaini kapışması!
Toplam 9
Yorum
Joker62 PSG peşindeyse,bizimkilerin ne alacağını yazmayım,ayıp olur
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Orman: Parlamaya devam edeceğiz
Toplam 1
Yorum
joker62 FB taraftarı olarakyazıyorum.F.Orman yılın spor adamı değil,ayrıca yılın başarlı iş adamıdır.
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Kocaman’a güvenimiz sonsuz
Toplam 1
Yorum
joker62 Sol bek,merkez olmazsa ve Topal ile Souza ikili şeklinde oynarsa şampiyonluk ve başkanlık hayal olur
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