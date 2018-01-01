 Gençlere fırsat – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Gençlere fırsat

    Gençlere fırsat

    'da 'in gelişi gençlere yaradı. G.Saray'ın hocası, kampa 6 genç ismi; Gökay Güney, Batuhan Tekin, Ali Ülgen, Abdülsamed Karnucu, Barış Zeren ve Recep Gül'ü götürecek.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:50
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