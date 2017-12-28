 Emenike'den G.Saray'a Eboue teşekkürü – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Emenike'den G.Saray'a Eboue teşekkürü

    Emenike'den G.Saray'a Eboue teşekkürü

    'ta zor günler geçiren ve takımdan ayrılması an meselesi olan , kendisi gibi zor günler geçiren bir başka meslektaşına destek oldu.

    Fenerbahçe forması giydiği dönemde 'da oynayan 'nin durumuyla ilgili açıklamada bulunan Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılılara teşekkür etti.

    Ekonomik olarak çok zorda olduğunu itiraf eden ve psikolojik olarak da yıpranan Eboue'ye, eski kulübü 'ın altyapıda antrenörlük yaptıracağı geçtiğimiz günlerde dile getirilmişti. Emenike, sarı-kırmızılı bu kulübün tavrını övdü.


    'ARKANDAYIZ, GÜÇLÜ OL'
    hesabından paylaşımda bulunan Emenike, Nijerya-Fildişi Sahili maçında Eboue ile karşı karşıya oldukları bir enstantane ile birlikte "Bu çalışkan futbolcu arkadaşımızı hatırladığı için Galatasaray'a büyük teşekkürler. Tanrı sizi korusun. Her şeyi kaybettiğini düşünme Eboue. Arkandayız, güçlü ol" mesajını yazdı.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:00
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