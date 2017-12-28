Emenike'den G.Saray'a Eboue teşekkürü
Olympiakos'ta zor günler geçiren ve takımdan ayrılması an meselesi olan Emmanuel Emenike, kendisi gibi zor günler geçiren bir başka meslektaşına destek oldu.
Fenerbahçe forması giydiği dönemde Galatasaray'da oynayan Emmanuel Eboue'nin durumuyla ilgili açıklamada bulunan Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılılara teşekkür etti.
Ekonomik olarak çok zorda olduğunu itiraf eden ve psikolojik olarak da yıpranan Eboue'ye, eski kulübü Galatasaray'ın altyapıda antrenörlük yaptıracağı geçtiğimiz günlerde dile getirilmişti. Emenike, sarı-kırmızılı bu kulübün tavrını övdü.
'ARKANDAYIZ, GÜÇLÜ OL'
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Emenike, Nijerya-Fildişi Sahili maçında Eboue ile karşı karşıya oldukları bir enstantane ile birlikte "Bu çalışkan futbolcu arkadaşımızı hatırladığı için Galatasaray'a büyük teşekkürler. Tanrı sizi korusun. Her şeyi kaybettiğini düşünme Eboue. Arkandayız, güçlü ol" mesajını yazdı.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:00
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Cenk Tosun, Everton'da!
Toplam 18
Yorum
zafer cenk ordaki katı defansta gol de atamaz. zavallı zaten beleşten atıyor. bi özellik yok. basit goller.
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Fabio'ya kanca
Toplam 4
Yorum
ercaner eyi gözel ama yaş 32 olmuş miadı dolmuş. bedavaysa al 1-2 sene oynar.
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Cenk Tosun, Everton'da!
Toplam 18
Yorum
Ali M. Helal Olsun Valla Demba ba Geldi Yedek Kaldı Gomez Geldi Yedek Kaldı Aboubakar Geldi Gene Yedek Kaldı Ama Sabr Etti,Çabaladı Sonunda 28M.
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