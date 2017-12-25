G.Saray tartışmalara noktayı koydu! Gelen yönetim...
Galatasaray Kulübü, 13-20 Ocak'ta yapılacak olan olağanüstü seçimde göreve gelecek olan yönetimin görev süresi konusundaki tartışmalara resmi siteden yapılan bir açıklama ile son verdi.
İşte o açıklama:
Alınmış seçim kararı sonrası camiamızdaki yorumlar nedeniyle meselenin hukuki dayanakları ve gerekçeleri hakkında açıklama yapmak gereği hasıl olmuştur.
T.C Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu'na uygun olarak kabul edilip yayınlanan Tüzüğümüze göre:
Toplantı türleri, Tüzüğümüzün 25.maddesinde 3'e ayrılmıştır.
Bunlar: Yıllık olağan toplantı, Seçim toplantısı ve Olağanüstü toplantıdır.
Yine tüzüğümüzün 27.maddesine göre seçim toplantılarının gerek olağan gerekse de olağanüstü olmak üzere yapılması mümkündür.
Olağanüstü seçim toplantısı her zaman yapılabilir, tüzüğümüzde bir süre kısıtlaması yoktur.
Tüzüğümüzün 28.maddesine göre, Olağanüstü toplantı;
1- Yönetim Kurulu kararı,
2- Denetim Kurulu'nun yazılı isteği,
3- Kayda açık üyelerin 1/5'inin (beşte birinin) yazılı isteği,
üzerine yapılır.
Bu maddeleri hep bir arada değerlendirdiğimizde yönetim kurulunun olağanüstü seçim genel kurul toplantısı kararı almak yetkisinin olduğu açıktır.
Tüzüğün 60.maddesine göre yapılacak seçimde seçilecek tüm organların (yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetim kurulu ve sicil kurulu) görev süresi 3 yıldır.
Seçimli genel kurul kararı alan yönetim kurulunun ve diğer kurulların müstafi sayılması iddiasının hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Madde 92 'de kulüp başkanlığı herhangi bir nedenle boşalırsa hükmü, Başkanın ya istifası ya da vefatı halinde uygulanma alanı bulacaktır.
Bilgilerinize sunarız
Saygılarımızla
Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:58
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Güle güle Ozan
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ ilk günde söyledim halada söylüyorum ! fb ozana 8 milyon verdi diye ozan futbolcu olmuyor buda fenere atılan başka bir kazık !
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Eboue'den Terim'e cevap
Toplam 1
Yorum
Noel Baba Yanlis hatirliyosam düzeltin de... Bu adam GS yi kaziklayip gitmemismiydi? Hangi vefadan bahsediyoruz?
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Beşiktaş'ı böyle sallayacak...
Toplam 7
Yorum
engin türkmen love zlatan come to beşiktaş gooooooooool
G.Saray tartışmalara noktayı koydu! Gelen yönetim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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