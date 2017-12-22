İşte Fatih Terim'e önerilen komik ücret
Galatasaray, Fatih Terim'le sözleşme imzaladı. İmza töreninde ilginç konuşmalar yaşanırken, bunlardan birisi de Terim'e önerilen ücretti.
Mayıs ayına kadar herhangi bir ücret talep etmeyen Fatih Terim'e Dursun Özbek, sembolik olarak 1905 TL önerdiklerini hocanın da kabul ettiğini söyledi.
AYLIK 1905 TL ALACAK
Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in yıllık ücretini KAP'a bildirdi.
Sarı-kırmızılılıar Terim'in 2017/18 sezonunun 2. yarısında aylık 1905 TL maaş alacağını ve 2018-19 sezonunda ise 3 milyon euro garanti ücret alacağını açıkladı.Terimayrıca Süper Lig şampiyonluğu durumunda 500 bin euro prim kazanacak.
Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde::
Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı için aylık 1905 TL üzerinden anlaşmaya varılmış olup, 2018-2019 futbol sezonu için ise 3.000.000 EURO ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EURO başarı primi ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:55
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
İşte Fatih Terim'e önerilen komik ücret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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