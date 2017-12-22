İşte Fatih Terim'e önerilen komik ücret

Mayıs ayına kadar herhangi bir ücret talep etmeyen Fatih Terim'e Dursun Özbek, sembolik olarak 1905 TL önerdiklerini hocanın da kabul ettiğini söyledi.



AYLIK 1905 TL ALACAK

Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in yıllık ücretini KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılılıar Terim'in 2017/18 sezonunun 2. yarısında aylık 1905 TL maaş alacağını ve 2018-19 sezonunda ise 3 milyon euro garanti ücret alacağını açıkladı.Terimayrıca Süper Lig şampiyonluğu durumunda 500 bin euro prim kazanacak.

Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde::



Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı için aylık 1905 TL üzerinden anlaşmaya varılmış olup, 2018-2019 futbol sezonu için ise 3.000.000 EURO ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EURO başarı primi ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.