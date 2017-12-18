Bir kara gün daha
Galatasaray bir gündüz maçından daha kötü sonuçla ayrıldı. Bu sezon ilk gündüz maçını Yeni Malatyaspor'la oynayan sarıkırmızılı ekip sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Cimbom, son 18 sezonda 16.30 ve altında 45 gündüz maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda sadece 18 galibiyet alırken 27'sini kazanamadı. Galatasaray, son 17 sezonda, saat 17.30 ve öncesinde başlayan 64 maçın 40'ını kazanamadı.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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