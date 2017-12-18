Bir kara gün daha

Galatasaray bir gündüz maçından daha kötü sonuçla ayrıldı. Bu sezon ilk gündüz maçını Yeni Malatyaspor'la oynayan sarıkırmızılı ekip sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Cimbom, son 18 sezonda 16.30 ve altında 45 gündüz maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda sadece 18 galibiyet alırken 27'sini kazanamadı. Galatasaray, son 17 sezonda, saat 17.30 ve öncesinde başlayan 64 maçın 40'ını kazanamadı.