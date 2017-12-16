Rakip Buca

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Bucaspor ile eşleşti. İlk maç 26, 27 ya da 28 Aralık'ta Türk Telekom Stadı'nda... Bucalı yönetici Cem Şendil, "Çetin bir mücadele olacak. Kupada farklı oynuyoruz. Umarım bir sürpriz daha yaparız" dedi.