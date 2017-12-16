 Rakip Buca – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Rakip Buca

    Rakip Buca
    Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Bucaspor ile eşleşti. İlk maç 26, 27 ya da 28 Aralık'ta Türk Telekom Stadı'nda... Bucalı yönetici Cem Şendil, "Çetin bir mücadele olacak. Kupada farklı oynuyoruz. Umarım bir sürpriz daha yaparız" dedi.
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:11
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rakip Buca haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN