 Nida’dan rekor – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Nida’dan rekor

    Nida’dan rekor
    Galatasaraylı yüzücü Nida Eliz Üstündağ, Danimarka'da devam eden Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda finale kalırken, Türkiye rekoru kırdı... Milli yüzücü, 200 metre kelebekte 2.07.26'lık derecesiyle 19+ yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:27
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