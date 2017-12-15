Saray'da gizli operasyon!

Mayıs’taki seçim için düğmeye basan Faruk Süren Ali Dürüst, Fatih Altaylı ve Abdurrahim Albayrak , Özbek’i devirmek için Terim ismini koz olarak kullanıyor. Takım lider olmasına rağmen teknik direktör Igor Tudor üzerinden kopartılan büyük fırtınanın arkasında da bu gizli seçim planının yattığı öne sürülüyor.

G.Saray'da Mayıs ayında yapılacak seçimli genel kurul öncesi tansiyon yükseliyor... Sarı-kırmızılılar'da özellikle son günlerde teknik direktör Igor Tudor üzerinden başlatılan algı operasyonun arkasında çok farklı bir hedef olduğu ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre camianın önemli isimlerinden Faruk Süren, Ali Dürüst, Fatih Altaylı ve Abdurrahim Albayrak, seçim için ortak hareket etme kararı aldı.



ASIL HEDEF TUDOR DEĞİL ÖZBEK!

Bu 4 isim, gizli bir başkan adayı üzerinde uzlaşma sağladı. bu oluşumun Özbek'i devirmek için Fatih Terim'i koz olarak kullandığı iddia ediliyor. Eleştirilerin hedefinin Tudor değil Özbek olduğu öne sürülüyor.



PERDE ARKASINDAKİ GİZLİ AMAÇ

Takım lider olmasına rağmen Tudor üzerinden kopartılan büyük fırtınanın arkasında da bu gizli seçim planının yattığı öğrenildi. Özbek'in de perde arasında yaşanan bu gelişmelerden haberdar olduğu belirlendi.



SÜREN YÖNETİME GİRMEYECEK

Faruk Süren'in yönetim listesinde yer almayacağı, bu oluşuma dışarıdan destek verdiği öğrenildi. Dürüst, Albayrak ve Altaylı ise seçimde Dursun Özbek'in karşısında bizzat yer almanın planını yapıyor.



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