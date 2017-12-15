Saray'da gizli operasyon!
Mayıs’taki seçim için düğmeye basan Faruk Süren Ali Dürüst, Fatih Altaylı ve Abdurrahim Albayrak , Özbek’i devirmek için Terim ismini koz olarak kullanıyor. Takım lider olmasına rağmen teknik direktör Igor Tudor üzerinden kopartılan büyük fırtınanın arkasında da bu gizli seçim planının yattığı öne sürülüyor.
ASIL HEDEF TUDOR DEĞİL ÖZBEK!
Bu 4 isim, gizli bir başkan adayı üzerinde uzlaşma sağladı. bu oluşumun Özbek'i devirmek için Fatih Terim'i koz olarak kullandığı iddia ediliyor. Eleştirilerin hedefinin Tudor değil Özbek olduğu öne sürülüyor.
PERDE ARKASINDAKİ GİZLİ AMAÇ
Takım lider olmasına rağmen Tudor üzerinden kopartılan büyük fırtınanın arkasında da bu gizli seçim planının yattığı öğrenildi. Özbek'in de perde arasında yaşanan bu gelişmelerden haberdar olduğu belirlendi.
SÜREN YÖNETİME GİRMEYECEK
Faruk Süren'in yönetim listesinde yer almayacağı, bu oluşuma dışarıdan destek verdiği öğrenildi. Dürüst, Albayrak ve Altaylı ise seçimde Dursun Özbek'in karşısında bizzat yer almanın planını yapıyor.
TAKVİM
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:09
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Toplam 5
Yorum
sado 40 yaşından aşağısını kabul etmiyoruz.
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İki sezonda Avrupa fatihi olunmaz!
Toplam 21
Yorum
yaşayan efsane vizyonlu efsane fikret başkan eskiler seni anlamazlar. onlar ilk turda elenip sonra biz neden tek takımla şampiyonlar ligindeyiz derler.
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İki sezonda Avrupa fatihi olunmaz!
Toplam 21
Yorum
KaRTaL sen neden bahsediyorsun.biz 9 sene tüpçü gibi bir belayı çekmişiz.500 milyon borcu eritip küllerimizden doğmuşuz..herşeyi hakediyor bu tk..
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