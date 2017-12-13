Ryan Donk'a talip var!
Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Ryan Donk'a talip oldu.
Galatasaray'da bu sezon kupa maçları dışında şans bulamayan Ryan Donk'a, Süper Lig'den talip çıktığı öğrenildi.
Paul le Guen yönetimindeki Bursaspor'un, Hollandalı futbolcunun şartlarını araştırdığı bildirildi.
Bursa açısından tek sorun, oyuncunun 1.5 milyon Euro'luk yıllık maaşı. Eğer Donk bu paradan yarı yarıya feragat ederse, yeşil-beyazlılar'ın Galatasaray'a teklif yapacağı ifade ediliyor.
Donk bu sezon Galatasaray formasıyla sadece Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediyespor maçlarında forma giydi.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:55
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Bongondo ayrılmak istiyor
Toplam 2
Yorum
murat dünkü maçtan sonra fikri değişmiştir bundan sonra asılır kaliteli oyuncu elde tutmak lazım
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İşte Burak Yılmaz'ın ilk ifadesi
Toplam 9
Yorum
tokatlı ts düşmanları idam olmalı idam... mal mısınız nesiniz biri de hapis demiş
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2 stoper adayı
Toplam 2
Yorum
iş stoperde değil hakemde Türkiye kupasında tff Trabzonu kollayın gs bjk yi ortadan yönetin demişler böyle olunca 2si de kazanamadı TS 2 penaltı 5-1 yendi
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