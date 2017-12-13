Ryan Donk'a talip var!

Galatasaray'da bu sezon kupa maçları dışında şans bulamayan Ryan Donk'a, Süper Lig'den talip çıktığı öğrenildi.



Paul le Guen yönetimindeki Bursaspor'un, Hollandalı futbolcunun şartlarını araştırdığı bildirildi.



Bursa açısından tek sorun, oyuncunun 1.5 milyon Euro'luk yıllık maaşı. Eğer Donk bu paradan yarı yarıya feragat ederse, yeşil-beyazlılar'ın Galatasaray'a teklif yapacağı ifade ediliyor.



Donk bu sezon Galatasaray formasıyla sadece Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediyespor maçlarında forma giydi.