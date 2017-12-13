 Ryan Donk'a talip var! – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    'a talip var!

    Ryan Donk'a talip var!

    Süper Lig ekiplerinden , 'da kadroda düşünülmeyen 'a talip oldu.

    'da bu sezon kupa maçları dışında şans bulamayan 'a, Süper Lig'den talip çıktığı öğrenildi.

    Paul le Guen yönetimindeki 'un, Hollandalı futbolcunun şartlarını araştırdığı bildirildi.

    Bursa açısından tek sorun, oyuncunun 1.5 milyon Euro'luk yıllık maaşı. Eğer Donk bu paradan yarı yarıya feragat ederse, yeşil-beyazlılar'ın Galatasaray'a teklif yapacağı ifade ediliyor.

    Donk bu sezon Galatasaray formasıyla sadece Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediyespor maçlarında forma giydi.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:55
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