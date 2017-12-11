 Gomis için Alper Potuk örneği – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Gomis için Alper Potuk örneği

    Gomis için Alper Potuk örneği

    Akhisar maçında Mustafa Yumlu'ya yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gören Gomis için kulüp harekete geçti.

    G.Saraylı yetkililer, savunma dosyasında F.Bahçeli Alper Potuk'u emsal gösterecek. Alper bu sezonki Akhisar maçında Gomis gibi direkt kırmızı görmesine rağmen PFDK tarafından sadece 1 maçla cezalandırılmıştı.

    POLDİ'Yİ GEÇTİ, TEK RAKİBİ BAROS
    Ligde 15 haftada 14 gole ulaşan Gomis geçmiş dönemde G.Saray forması giymiş yıldızları geçmeye devam ediyor. 2013-14 sezonunu Drogba 10, 2011-12'yi Elmander 12, 2015-16'yı Podolski 13 golle kapatmıştı. Daha devre olmadan üç ismi de geçen Gomis'in yabancı golcülerden tek rakibi 20 golle 2008-09 sezonunun kralı Baros.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:33
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