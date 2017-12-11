Gomis için Alper Potuk örneği
Akhisar maçında Mustafa Yumlu'ya yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gören Gomis için kulüp harekete geçti.
POLDİ'Yİ GEÇTİ, TEK RAKİBİ BAROS
Ligde 15 haftada 14 gole ulaşan Gomis geçmiş dönemde G.Saray forması giymiş yıldızları geçmeye devam ediyor. 2013-14 sezonunu Drogba 10, 2011-12'yi Elmander 12, 2015-16'yı Podolski 13 golle kapatmıştı. Daha devre olmadan üç ismi de geçen Gomis'in yabancı golcülerden tek rakibi 20 golle 2008-09 sezonunun kralı Baros.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:33
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BASTIRma
Toplam 20
Yorum
Cafer Sahada hic is yapmayan ve sürürnen bu kadar adam varken neden Negredo lens orkan oynamaz.Kayseriyi yenemedikten sonra gs yi dagitsan ne olur
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BASTIRma
Toplam 20
Yorum
Kartalpencesi ligdeki en önemli rakibini futbolunla gecen hafta sirkülase ediyorsun ve bu takimdan 5 puan geride kaliyorsun.Demek ki bir yerlerde hatavar
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İki oyuncu alır zirveyi zorlarız
Toplam 2
Yorum
ts neden kimse sol bekteki açığı göremiyor. mas gördüğüm en kötü sol bek
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