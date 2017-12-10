Protokol coştu
İlk yarıda peş peşe yenen şok gollerle morali bozulan Galatasaraylı yöneticiler ikinci yarıda coştu. Atılan süper goller protokol tribününü bayram yerine çevirdi
BİRBİRLERİNİ KUTLADILAR
Maçı tribünde eşiyle birlikte izleyen Başkan Dursun Özbek alınan galibiyet sonrası mini bir kutlama yaptı. Hüznün hakim olduğu tribün bir anda bayram yerine döndü. Diğer Galatasaraylı yöneticiler de birbirlerini kutlarken sahadan sevinçle ayrıldı.
ÖNCE HÜZÜN SONRA SEVİNÇ YAŞANDI
Galatasaray yöneticilerinin yer aldığı protokol tribününde dün akşam ilk yarı sonunda büyük bir hüzün vardı. Maçın ikinci yarısında ise bu tablo yerini sevinç ve coşkuya bıraktı.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:58
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Okan Buruk patladı! Tudor'a sert sözler
Toplam 14
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t3232 Okanı tebrik etmeli, üstün açıklamalar böylece Tudorun vasıfsız, ikinci sınf, OKAN BURUK'un da vasıflı, birinci sınıf olduğunu öğrendik.
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Valbuena sordu, Kocaman yanıtladı: Yedeksin çünkü...
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dobracı aykut hocayada takımada tam destek cıkmalı artık taraftarımız trubunlerde güclü fb geri dönuyor bence
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Süper Lig'e dönüyor!..
Toplam 32
Yorum
TARAF TAR BEŞİKTAŞTA TALİSKANIN YERİNİ FAZLASIYLA DOKDURUR EN AZ 25 GOL ATAR
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