Protokol coştu

İlk yarıda peş peşe yenen şok gollerle morali bozulan Galatasaraylı yöneticiler ikinci yarıda coştu. Atılan süper goller protokol tribününü bayram yerine çevirdi

Geçen hafta oynanan Beşiktaş derbisinde alınan farklı mağlubiyetin ardından Akhisar maçında mutlak galibiyet bekleyen sarı- kırmızılı yöneticiler dün protokol tribününde şov yaptı. Maçın ilk yarısında arka arkaya gelen şok gollerle bir anda ne olduğunu anlayamayan Galatasaraylı yöneticiler tribünde önce dondu kaldı. Maçın ikinci yarısında Galatasaraylı futbolcuların sahada yöneticilerin ise protokol tribününde şovu vardı.



BİRBİRLERİNİ KUTLADILAR

Maçı tribünde eşiyle birlikte izleyen Başkan Dursun Özbek alınan galibiyet sonrası mini bir kutlama yaptı. Hüznün hakim olduğu tribün bir anda bayram yerine döndü. Diğer Galatasaraylı yöneticiler de birbirlerini kutlarken sahadan sevinçle ayrıldı.



ÖNCE HÜZÜN SONRA SEVİNÇ YAŞANDI

Galatasaray yöneticilerinin yer aldığı protokol tribününde dün akşam ilk yarı sonunda büyük bir hüzün vardı. Maçın ikinci yarısında ise bu tablo yerini sevinç ve coşkuya bıraktı.