 Ne yaptın Gomis! – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Ne yaptın Gomis!

    Ne yaptın Gomis!
    AKHİSAR karşısında beraberliği getiren golü atan Gomis, dün gece kızaran iki isimden biri oldu. İlk yarıda konuk takımdan Lopes, yaptığı faul sonrası kırmızı karta oyun dışında kalırken, 68'de de Aslan'ın yıldızı atıldı. Mustafa Yumlu ile yaşadığı gerginlik ve birbirlerini itmelerinin ardından hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılan Fransız yıldız, takımını 10 kişi bıraktı. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 14 kez rakip fileleri havalandıran Gomis, tam 11 yıl sonra kızardı.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:46
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