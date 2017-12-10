 Mariano sakatlandı – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Mariano sakatlandı

    Mariano sakatlandı
    Galatasaray'ın sezon başından bu yana en istikrarlı oyuncularından biri olan Mariano, Akhisarspor maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Brezilyalı baldırını tuttuğu görülürken, bir süre kendisini denemesine rağmen oyuna devam edemedi. 10'da Mariano'nun yerine Denayer oyuna girdi.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:38
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