Mariano sakatlandı

Galatasaray'ın sezon başından bu yana en istikrarlı oyuncularından biri olan Mariano, Akhisarspor maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Brezilyalı baldırını tuttuğu görülürken, bir süre kendisini denemesine rağmen oyuna devam edemedi. 10'da Mariano'nun yerine Denayer oyuna girdi.