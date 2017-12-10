 Kudüs için tek yürek – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Kudüs için tek yürek

    Kudüs için tek yürek
    G.SARAY ve Akhisarlı oyuncular, karşılaşmaya, 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' yazılı pankartla çıktı. Tribünleri dolduran taraftarlar da, Kudüs için sessiz kalmadı. Taraftarlar, Hz. Ali'nin sözü olan, "Bu zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun" ile "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır", "Kudüs kıbledir, Kudüs miraçtır" yazılı pankartları tribünlere astı
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:52
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