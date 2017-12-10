Kaleci Muslera’dan büyük hata

G.SARAYlı Muslera, Akhisar maçında da büyük bir hata yaptı. Beşiktaş karşılaşmasında topu elinden kaçıran ve Cenk'in vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarında gören Muslara dün de Olcan'ın 25 metreden vuruşunda önde yakalandı, golü engelleyemedi.