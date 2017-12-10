Galatasaray'a sürpriz sol bek!
Galatasaray'da devre arası için sol bek arayışları devam ederken gündemde Kwadwo Asamoah, Filipe Luis ve Patrice Evra gibi isimler yer alıyordu; bir iddia da İngiliz basınından geldi.
Daily Mail'de yer alan habere göre, Crystal Palace forması giyen Pape Souare için Galatasaray da devreye girdi. Oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Fransa'dan Marsilya'nın da olduğu bildirilirken, transferin kiralık olarak bitebileceği kaydedildi.
Geçtiğimiz yıl geçirdiği ağır trafik kazasının ardından 1 yıllık tedavi sürecine giren ve sezon başında atlatan Pape Souare, sahalara dönüşünün ardından fazla forma şansı bulamamıştı. Çenesi ve kalçasında kırıklar olan Souare, Premier Lig'de oynayamadı. Kupada ise 2 maça çıkarken, toplamda 70 dakika sahada kaldı.
2015'te Lille'den 5.3 milyon euro'ya transfer olan 27 yaşındaki Senegalli sol bek, 2012 yılından bu yana ise milli takımda oynuyor. 22 maçta da 1 golü var. Kulüp kariyerinde toplamda 154 maçta şans bulan Pape Souaré, 3 gol atıp 4 de asist yaptı.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:04
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Denizli'den 3 isme sert eleştiri
Toplam 2
Yorum
gsssssssss ya ısıne bak sen ne top oynattın kı konusuyon yılmaz vural gerekenı yaptı sana zaten vuralın ıkıncı lıgte bıraktıgı adam futbol ogretıyomus
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Beşiktaş'tan "10 Aralık 2016 Her Şey Siyah" paylaşımı
Toplam 2
Yorum
KARAKARTAL19033 Bence banik ostrava deng geleceg
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TT Stadı'nda forma skandalı
Toplam 21
Yorum
el koymamış formaya.
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