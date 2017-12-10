Galatasaray geri adım atmıyor

Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde sezona etkili bir başlangıç yapan ve ilk 8 haftayı 7 galibiyet ve bir beraberlikle geçen sarı-kırmızılı takım, daha sonra büyük takımlarla oynadığı maçlarda önemli puan kayıpları yaşadı.

Galatasaray, 9. haftada Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldıktan sonra 10. haftada Trabzonspor'a 2-1, 12. haftada Medipol Başakşehir'e 5-1, 14. haftada da Beşiktaş'a 3-0 yenilerek önemli rakipleri karşısında 11 puan yitirdi.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında galip gelebildi.

Özelikle büyük maçlardaki performansı ve yitirdiği puanlardan sonra başta teknik direktör Igor Tudor olmak üzere eleştirilerin hedefi olan Galatasaray, buna rağmen Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 32'ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı başardı.



İki maçta geriden gelerek kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon geriye düştüğü maçların ikisinde kazanan taraf oldu.

Ligin 6. haftasındaki Bursaspor karşılaşmasında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılı takım, müsabakanın son bölümünde kaydettiği iki golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında da soyunma odasına 2-0 geride gitmesine rağmen ikinci yarıda rakibine 4 gol attı ve müsabakayı 4-2 kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, kalesinde ilk golü gördüğü Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında ise rakiplerine mağlup oldu.



Evinde bileği bükülmüyor

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında en fazla puan toplayan takım konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılılar, topladığı 32 puanın 22'sini Türk Telekom Stadı'nda elde etti.

Galatasaray, taraftarı önünde oynadığı 8 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, birinde ise berabere kaldı.

Deplasmanda yaptığı 7 maçta 3 galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, sadece 10 puan toplayabildi.