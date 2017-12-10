Aslan’a göz kırptı
Devre arasında transferine çok yaklaşılan Ganalı futbolcu, G.Saraylı bir taraftarın transfer içerikli mesajını twitter’da beğenileri arasına aldı
Juve taş koymuştu
Galatasaray , 29 yaşındaki yıldız ile büyük oranda anlaşmış ancak Juventus'un onun mevkisinin yerine alacağı isimlerle sorun yaşayınca transfer çıkmaza girmişti. Asamoah; sol bek, sol açık ve orta saha mevkilerinde görev yapıyor.
Sadece 7 maça çıktı
Bu sezon Juve'de sadece 7 maça çıkabilen Asamoah, golle tanışamazken sadece 1 asist yapabildi. Ganalı futbolcunun piyasa değeri 12 milyon euro civarında
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:47
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 6
Yorum
TertemizSevdamız Şuraya bak Trabzonspor haberinde Trabzonludan daha çok Fenerlilerin yorumu var. Allah Allah zorlarına giden bişi mi olmuş acaba :D
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 88
Yorum
blackeagle mnk geçmişede baksak geleceğede baksak hakkıyla kazanan takımlara çamur iftira atarak fenomenlik büyüklükse biz küçük kalalım
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Fırtına esmeye devam ediyor!
Toplam 2
Yorum
Kim bunlar Kim mi bunlar.? Bunlar Mahşerin üç atlılarıdır. Bunlardan kurtarmanın tek yolu karşılarına çıkmamaktan geçiyor ...
Aslan’a göz kırptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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