Aslan’a göz kırptı

Devre arasında transferine çok yaklaşılan Ganalı futbolcu, G.Saraylı bir taraftarın transfer içerikli mesajını twitter’da beğenileri arasına aldı

SEZON başında sarı-kırmızılı kulübün gündemini meşgul eden Kwadwo Asamoah, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran bir harekete imza attı. Juventuslu futbolcu, twitter'da bir Galatasaray taraftarının "Geleceksen sessizce favla" şeklindeki mesajını beğenileri arasına aldı. Ganalı oyuncunun bu hareketi kısa sürede gündeme otururken devre arasında sarı-kırmızılı formayı giyeceği yorumları yapıldı.



Juve taş koymuştu

Galatasaray , 29 yaşındaki yıldız ile büyük oranda anlaşmış ancak Juventus'un onun mevkisinin yerine alacağı isimlerle sorun yaşayınca transfer çıkmaza girmişti. Asamoah; sol bek, sol açık ve orta saha mevkilerinde görev yapıyor.



Sadece 7 maça çıktı

Bu sezon Juve'de sadece 7 maça çıkabilen Asamoah, golle tanışamazken sadece 1 asist yapabildi. Ganalı futbolcunun piyasa değeri 12 milyon euro civarında