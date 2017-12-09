Tudor Muslera'ya sahip çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 4-2 kazanılan TM Akhisarspor maçının ardından konuştu. Tudor, futbolcularını çok karakterli oynadığını belirterek, “Bu geri dönüşten dolayı takımımla gurur duyuyorum” diye konuştu.

Galatasaray, ilk yarısını 2-0 mağlup tamamladığı karşılaşmada Teleset Mobilya Akhisarspor'u 4-2 mağlup ederken, Teknik Direktör Igor Tudor, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Takımıyla gurur duyduğunu söyleyen Tudor, "2-0 yenik durumdan geri döndüğümüz için mutluyum. Çok iyi bir geri dönüş oldu bizim için. Soyunma odasında o inancı ve ruhu gördüm. En iyi şekilde karakterlerini ortaya koydular. Beşiktaş maçının ardından güvenlerin aşağıya düştüğü bir ortamda, 2-0'dan geri dönüş çok önemliydi. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

İki devrede iki farklı Galatasaray olduğuna inanmadığını söyleyen Tudor, "İlk yarıda da maça iyi başladık. Ortada hiçbir şey yokken garip şekilde 2-0 geriye düştük. Devre arasında futbolcularıma ne kadar güvendiğimi söyledim. İyi oynadıklarını düşünüyordum. İnanılmaz inançlılardı ve üzerilerine düşen görevi yerine getirdiler. Taraftarlarımızın da desteğiyle birlikte güzel bir galibiyet aldık" açıklamasında bulundu.



"Muslera çok üst düzey bir kaleci"

Gomis'in kırmızı kart pozisyonunu net olarak görmediğini söyleyen Igor Tudor, "Bir daha izlemem gerekiyor. Söylenenlere göre kırmızı kartı hak edecek bir kontak yok. Mutlaka federasyona bu cezanın kalkması için gerekenlerin yapılacağı için başvurulacaktır. Gomis bizim için çok önemli bir oyuncu" dedi.

Muslera'nın çok üst düzey bir kaleci olduğunu da vurgulayan Tudor, "Onunla çalıştığım için mutluyum. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Maicon değişikliğini, ikinci yarıda ofansif oynamak istediğimiz yaptık. Rakip hücumları daha hızlı olan Denayer'le kesmek istedik. Maicon biraz daha ağır kalabiliyor. Ancak bu değişikliğin altında bir şey aranmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"Hoca olarak tepkilerin bana gösterilmesi normal"

Takımın oyun sisteminin değişmesiyle ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Tudor, "Sistemlerle ilgili saatlerce konuşabiliriz. Ancak 2-0 geriye düştüğümüz için riskleri almamız gerekiyordu. Bir şeyleri değiştirmeliydik. Bu nedenle 3'lü savunmayı tercih ettik. Böyle bir değişiklik yapıldı ve buradan 3 puan geldi. Bu durum doğru karar verdiğimi gösteriyor" diye konuştu.

Son olarak taraftarların kendisine gösterdiği tepkiyi yorumlayan Tudor, "Böyle bir iş yapıyorsanız taraftar tepkisine alışık olmalısınız. Hiçbir durum yokken 2-0 geriye düşüyorsunuz ve hoca olarak tepkiyi, normal şekilde siz çekiyorsunuz. Nasıl ki galibiyette hoca olarak takdirleri alıyorsanız, böyle durumlarla da tepkilerin size yönelmesi çok normal" diyerek sözlerini tamamladı.