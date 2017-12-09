 Maicon ve Ndiaye için ‘sarı’ alarm – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Maicon ve Ndiaye için ‘sarı’ alarm

    Maicon ve Ndiaye için ‘sarı’ alarm
    ÜÇER sarı kartları bulunan Maicon ile Badou Ndiaye bu akşam da kart görürlerse gelecek hafta Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek. Teknik heyet, iki isme 'sertlikten kaçının, hakemle diyaloğa girmeyin' uyarısı yaptı.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:11
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