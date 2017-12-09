Konoplyanka teklifi hazır
Derbilerde büyük sıkıntı yaşayan Aslan ikinci yarıda bu sorunu aşmak için transfere yöneldi. Hedefte Schalke’nin 28 yaşındaki süper yıldızı var
TEKLİF 6.5 MİLYON EURO
Galatasaray, Yevhen Konoplyanka için kulübü Schalke'ye 6.5 milyon euro önerecek. Sarı-kırmızılılar sözleşmesi 2019 yılında bitecek Ukraynalı futbolcu için bu teklifi kabul etmezse rakam yükseltilmeyecek. Kiralık formülü gündeme gelecek. Konoplyanka bu sezon Schalke formasıyla ligde 14 maçta 916 dakika şans buldu. 1 kez fileleri sarsarken, 3 de asist yaptı. Kupada ise 2 maçta 180 dakika sahada kaldı. 2 defa ağları havalandırdı. Galatasaray'da şu ana kadar beklenileni veremeyen Sofiane Feghouli için iyi bir teklif gelirse, Konoplyanka için kaynağın buradan oluşturulma ihtimali de konuşuluyor.
Konoplyanka, Dnipro, Sevilla ve Schakle'de 307 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu 63 kez rakip fileleri sarstı. 52 defa da arkadaşlarına asist yaptı.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:08
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"Tarihin en iyi futbolcusu benim"
Toplam 10
Yorum
kosovali Messi ve Ronaldo cok balli , cunku onlarda shevcenko ronaldo ( brezilya ) , ronaldinho , delpiero , Henry , Berkamp , Nistelrooy ,vs yok
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Avrupa'ya Güneş doğdu
Toplam 18
Yorum
BURAK FB ULAN GS KUPALARI GETİRDİ BUKADAR KONUŞULMADI ALT TARAFI 2. TURA ÇIKTI BU NE YA FB VE GS BU KUPADA ÇEYREK OYNADI BE 2.TUR NEYMİŞ PEH........
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 48
Yorum
BJK BEN PUAN HESAPLAMAYI BİLİYORUM DA SENİN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİN VAR GİBİ.TECRÜBEYLE OLUR
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