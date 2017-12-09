Konoplyanka teklifi hazır

Derbilerde büyük sıkıntı yaşayan Aslan ikinci yarıda bu sorunu aşmak için transfere yöneldi. Hedefte Schalke’nin 28 yaşındaki süper yıldızı var

Cimbom müthiş başladığı sezonda rakiplerine puan farkı atmıştı. Ancak ne zaman derbiler geldi çattı, Aslan da kükremeyi unuttu. Puan farkı azalırken, derbi oynamayı bilen futbolcuların eksikliği iyice kendini gösterdi. Galatasaray da şimdi devre arası transfer dönemi yaklaşırken aksayan bu yönünü geliştirmek için transfere sarıldı. Hedefdeki isim Schalke'de forma giyen Yevhen Konoplyanka. Sportif Direktör Cenk Ergün kısa süre içinde Almanya seferine çıkacak.



TEKLİF 6.5 MİLYON EURO

Galatasaray, Yevhen Konoplyanka için kulübü Schalke'ye 6.5 milyon euro önerecek. Sarı-kırmızılılar sözleşmesi 2019 yılında bitecek Ukraynalı futbolcu için bu teklifi kabul etmezse rakam yükseltilmeyecek. Kiralık formülü gündeme gelecek. Konoplyanka bu sezon Schalke formasıyla ligde 14 maçta 916 dakika şans buldu. 1 kez fileleri sarsarken, 3 de asist yaptı. Kupada ise 2 maçta 180 dakika sahada kaldı. 2 defa ağları havalandırdı. Galatasaray'da şu ana kadar beklenileni veremeyen Sofiane Feghouli için iyi bir teklif gelirse, Konoplyanka için kaynağın buradan oluşturulma ihtimali de konuşuluyor.



Konoplyanka, Dnipro, Sevilla ve Schakle'de 307 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu 63 kez rakip fileleri sarstı. 52 defa da arkadaşlarına asist yaptı.