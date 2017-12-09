Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırladı. Mücadelenin 45. dakikasında Akhisarspor skoru 2-0 getirince tribünlerden "İmparator Fatih Terim" sesleri yükseldi.

Galatasaray - TM Akhisarspor karşılaşmasında, Akhisar'ın 45'te skoru 2-0'a getiren golü sonrası Galatasaraylı taraftarlar protestoya başladı.



Türk Telekom Stadı'ndaki sarı kırmızılı taraftarlar, Tudor'u istifaya davet etti ve 'İmparator Fatih Terim' diye bağırdı.