9 puan zor değil

Galatasaray'ın önünde 3 maçta 9 puan alabilecek bir fikstür var. Akhisar ve Göztepe maçlarını evinde oynayacak. Taraftarları tribünleri doldurursa 6 puanı rahatlıkla ceplerine koyarlar. Deplasmandaki Malatya önünde Galatasaray'ın galip gelebilmesi için Tudor'un çok ciddi rakip analizi yapması gerekiyor. Erol Bulut, tıpkı Başakşehir gibi büyük maçlarda sahasına kapanıp kompakt futbol oynuyor. Başakşehir'e karşı ne kadar yanlışsa, Malatya'ya karşı Eren-Gomis ikilisini oynatmak doğru format olur.



Mini yorum: Levent Tüzemen