''Muslera, Avrupa'nın en iyi kalecilerinden''

Galatasaray’ın Fransız kalecisi Cedric Carrasso, sarı-kırmızılıları kendine benzettiğini belirterek, "Ben de tüm kariyerim boyunca bir şeyleri kazanmak için çok fazla mücadele ettim" dedi.

Sarı-kırmızılıların bu sene kadrosuna kattığı Fransız kaleci Cedric Carrasso, kulüp dergisinin 172. sayısına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a yedek kaleci olarak gelmesinin hatırlatılması üzerine Carrasco, "Aslında bu kararı almak benim için oldukça kolay oldu. Kendi açımdan baktığımda, yeni bir şeyler keşfetmem gerekiyordu. Galatasaray gibi büyük bir takıma gelmek ve Muslera gibi büyük bir kaleciyle oynamak bu düşüncemle örtüşüyordu. Galatasaray'da oynamak, geçmişteki kariyerime rağmen aldığım kararın kolay olmasını sağladı" diye konuştu.



"Futbol kariyerime son verirdim"

18 senedir profesyonel olarak kalecilik yaptığını söyleyen deneyimli kaleci, "Tüm bu süre boyunca doğal olarak bir kaleci olarak oynadım ve kendimi motive etmek doğal bir refleks haline geldi. Sahaya çıktığım zaman en iyi performansımı sergilemek isterim, bu nedenle Türkiye'de hala bu mesleği yapmaya devam ediyorum. Eğer çalışmak için motivasyon bulamasaydım ve her zaman formayı giyip sahaya çıkan kaleci olmayı tercih etseydim, futbol kariyerime son verirdim" şeklinde konuştu.



"Galatasaray'ı kendime benzetiyorum"

Galatasaray ve İstanbul'a gelmeden önce düşündüğü ve geldikten sonra gördükleri arasında farklar olduğunu aktaran Carrasco, "Galatasaray'ın büyük kulüp olduğunu biliyordum ancak bunu gözümle görmemiştim. Daha önce bu kadar büyük kulüp görmedim. Bugün burada karşılaştığım şeylerden dolayı çok mutluyum. Galatasaray'ı kendime benzetiyorum. Ben de tüm kariyerim boyunca bir şeyleri kazanmak için çok fazla mücadele ettim. Ayrıca kulüp içerisindeki çalışan insanların da mükemmel olduğunu söylemeliyim. Burada çalıştığım her günden keyif alıyorum. Stat konusuna girmiyorum bile çünkü taraftarlar muhteşem bir atmosfer yapıyorlar. Burada geçirdiğim zaman boyunca böylesine mükemmel bir aile içinde olmak çok keyifli bir duygu.



"Galatasaray, Marsilya'ya göre bir üst seviyede"

Galatasaray'ın taraftarıyla Fransa'da en çok Marsilya'ya benzediğini düşündüğünü ifade eden 35 yaşındaki kaleci, "Marsilya'nın 60 bin kişilik bir stadı var. Onlar da takımlarına çok bağlılar. Bu nedenle taraftar açısından Galatasaray'a en çok benzeyen takım Marsilya. Ancak Galatasaray, Marsilya'ya göre bir üst seviyede. Fransa'dan takip edebildiğim kadarıyla Türk taraftarların ne kadar coşkulu olduğunu biliyordum ancak buraya geldiğimde ve ilk çıktığım maçta Galatasaray taraftarının nasıl bir atmosfer yapabildiğini gözlemledim. Fransa'da yaşadığım deneyimlerin çok daha üstünde olduğunu açıkça söyleyebilirim" dedi.



"Tüm iyi kaleciler, hatadan kaynaklanan goller yer"

'İyi kaleciler, kötü goller yer' sözünün sorulması üzerine Carrasco, "Evet, buna katılıyorum. Tüm iyi kaleciler, hatadan kaynaklanan ve sonunda pişmanlık duydukları goller yer. Herkesin başına gelebilir ama önemli olan uzun dönemde elde edilecek sonuçlardır. Kaleciler için geçerli istatistik, oynadıkları maç ve bu maçlarda yedikleri goldür. Bugüne kadar 473 maça çıkmışım ve 478 gol yemişim. 170 maçı ise gol yemeden tamamlamışım. Maç başına 1 gol ortalama ile devam ediyorum. Bu rakamların kaleci kariyeri için iyi bir performans olduğunu düşünüyorum" diye cevap verdi.



"Muslera bence Avrupa'nın en iyi kalecilerinden"

Takımın bir numaralı kalecisi Fernando Muslera için ise Fransız eldiven, "Muslera ile 2010 Dünya Kupası'nda tanıştım. Fransa ile Uruguay aynı gruptaydı ve onlara karşı oynadık. Muslera bence Avrupa'nın en iyi kalecilerinden. Gelecekte hangi konumda olacağını kendi istekleri belirleyecektir. Bunun için kendisine iki soru sorması gerekir. Galatasaray'da devam etmeli miyim ya da Avrupa'da diğer liglerde oynasam nasıl olur? Bu iki soruya vereceği cevaplar kariyerinin gidişini belirleyecek" değerlendirmesinde bulundu.



"Gomis'in çıkışı normal"

Bafetimbi Gomis'i uzun süredir tanıdığını ve her zaman gol attığını bildiğini söyleyen Carrasco, "O yüzden bu çıkışı bekliyordum. Bir golcü olarak Türkiye Ligi'nin zayıf ve güçlü yanlarını inceleyecek oynuyor. Galatasaray'ın gücünü yanına alıp rakiplerin artı ve eksileri gördükten sonra gol atmak için hamlelerini gerçekleştiriyor. Çok zeki bir oyuncu. Bu çıkışı çok normal" dedi.



"İkinci yarı için ideal başlangıcı yakalamalıyız"

Takımın durumunun iyi olduğunu vurgulayan deneyimli file bekçisi, "Bence durumumuz oldukça iyi. Deplasmanda kayıplarımız oldu ama diğer maçlarda iyi iş çıkardık. Galatasaray'ın zirvedeki konumu sağlam. İkinci yarı için ideal başlangıcı yakalamalıyız. Daha o aşamada değiliz. Bunu o zaman göreceğiz" ifadelerini kullandı.



"En çok Drogba zorladı"

Carraso, kariyerinde en fazla Galatasaray'da bir dönem futbol oynayan dünya yıldızı Didier Drogba tarafından zorlandığını söyledi. Başarılı kaleci, Türkiye'den de Trabzonspor'un milli futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın iyi bir futbolcu olduğunu belirtti.