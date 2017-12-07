Drogba’ya yeni görev
ABD'nin Phoenix Rising takımında forma giyen Drogba, ülkesinin 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Williamsville Athletic Kulübünün yönetim kuruluna seçildi. WAC'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kuruluna seçilen Fildişi Sahilli futbolcunun, kulübün ekonomik gelişimi ve tanıtımı için katkı sağlayacağı ifade edildi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:03
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