 Drogba’ya yeni görev – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    07 Aralık 2017, Perşembe
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    ’ya yeni görev

    ABD'nin Phoenix Rising takımında forma giyen , ülkesinin 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Williamsville Athletic Kulübünün yönetim kuruluna seçildi. WAC'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kuruluna seçilen Fildişi Sahilli futbolcunun, kulübün ekonomik gelişimi ve tanıtımı için katkı sağlayacağı ifade edildi.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:03
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