Tudor'a tam destek

Tudor’a bir kez daha destek veren Özbek, “Takım lige iyi başladı. Şu andaki düşüşün nedenlerini araştırıyoruz” diye konuştu

Başkan Dursun Özbek, taraftarın tüm çağrılarına karşın bir kez daha herhangi bir kez daha, "Herhangi bir hoca değişikliği söz konusu değil" dedi. Dün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Özbek, rutin bir görüşme yaptıklarını ifade ederek, "Takımımızın son maçlardaki performansı hem taraftarımızı hem de yönetim kurulunu oldukça üzdü. Yapmamız gereken, hatalarımızı tespit etmek ve bu hataları tekrar etmemek. Eğer teknik ekibin bir hatası varsa, dikkatini çekerek gitmeye devam etmek" ifadesini kullandı.



TERİM'LE GÖRÜŞMEDİK

Şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını kaydeden Özbek, "Tudor'un lig başında gösterdiği performans çok iyiydi. Şu anda da araştırdığımız konu bu. Teknik hataları bulup, onları gidermek. Devre arasında da teknik direktör değişikliği olmayacak. Fatih Terim'le de görüşmedik, hoca da bunu ifade etti" açıklaması yaptı.