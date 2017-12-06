Tudor'a tam destek
Tudor’a bir kez daha destek veren Özbek, “Takım lige iyi başladı. Şu andaki düşüşün nedenlerini araştırıyoruz” diye konuştu
TERİM'LE GÖRÜŞMEDİK
Şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını kaydeden Özbek, "Tudor'un lig başında gösterdiği performans çok iyiydi. Şu anda da araştırdığımız konu bu. Teknik hataları bulup, onları gidermek. Devre arasında da teknik direktör değişikliği olmayacak. Fatih Terim'le de görüşmedik, hoca da bunu ifade etti" açıklaması yaptı.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:08
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Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 13
Yorum
gs4ever bu takımı kuran bu karakterde is ahlakinda prof. oyunculari alan Tudor.Kaymaginida Tudor yiyecek .Algiyi birakin artik.Bu sene sampiyon biz
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Değişimin sırrı!
Toplam 11
Yorum
yunus can 29 Hepsi doğru ama İsmail olmamış, bence sol bekte İsla oynamalı, o zaman fener daha iyi olacak inşallah.
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Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 13
Yorum
AHMET EGOSU TAVAN YAPAN İKİ İNSAN CAN TOPSAKAL VE DURSUN ÖZBEK DEFOLUN GİDİN.
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