 Tudor kadroyu değiştiriyor – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Tudor kadroyu değiştiriyor

    Tudor kadroyu değiştiriyor

    Beşiktaş yenilgisi sonrası hedefteki adam olan Tudor, Akhisar sınavında Selçuk ve Yasin’i 11’de oynatacak

    Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, gelecek hafta oynanacak Akhisar sınavına farkı bir kadroyla çıkacak. Başakşehir'in ardından son olarak Beşiktaş karşısında alınan farklı yenilgiyle hedefteki adam olan Tudor; Selçuk İnan ve Yasin Öztekin'e bir kez daha 11'de şans verecek. Özellikle Beşiktaş derbisinde Yasin'i kestiği için eleştirilen Hırvat teknik adamın kanatlarda bu oyuncudan faydalanması bekleniyor.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:11
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