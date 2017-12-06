Riekerink ile aynı puanda

İgor Tudor, takımı baştan aşağıya yenilemesine ve yapılan tüm yatırıma rağmen Jan Olde Riekerink'i geçemedi. Galatasaray geçen sezona Hollandalı hoca ile başlarken, sarı-kırmızılı ekip 14. hafta sonunda 29 puanla 3. sırada yer almıştı. Galatasaray bu sezon da 14 hafta sonunda yine 29 puanda bulunuyor.