 Riekerink ile aynı puanda – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ile aynı puanda

    Riekerink ile aynı puanda
    İgor Tudor, takımı baştan aşağıya yenilemesine ve yapılan tüm yatırıma rağmen Jan Olde Riekerink'i geçemedi. Galatasaray geçen sezona Hollandalı hoca ile başlarken, sarı-kırmızılı ekip 14. hafta sonunda 29 puanla 3. sırada yer almıştı. Galatasaray bu sezon da 14 hafta sonunda yine 29 puanda bulunuyor.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Riekerink ile aynı puanda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN