 Kemik sesleri geldi – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Kemik sesleri geldi

    Kemik sesleri geldi
    SARI-kırmızılılar, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktör İgor Tudor yönetimindeki çalışma 1.5 saat sürdü. 5'e 2 top kapma ve pas antrenmanının ardından çift kale maç yapıldı. Tudor, oyuncularını pozisyon alma konusunda sık sık uyardı. Uzun süredir derbi kazanamayan futbolcuların hırsı da dikkatlerden kaçmadı. Çift kale maçta Florya Metin Oktay Tesisleri'nden kemik sesleri yükseldi. Tudor oyuncularının hırsından memnun kaldı.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:55
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