Kemik sesleri geldi

SARI-kırmızılılar, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktör İgor Tudor yönetimindeki çalışma 1.5 saat sürdü. 5'e 2 top kapma ve pas antrenmanının ardından çift kale maç yapıldı. Tudor, oyuncularını pozisyon alma konusunda sık sık uyardı. Uzun süredir derbi kazanamayan futbolcuların hırsı da dikkatlerden kaçmadı. Çift kale maçta Florya Metin Oktay Tesisleri'nden kemik sesleri yükseldi. Tudor oyuncularının hırsından memnun kaldı.