G.Saray'da oynamak benim için gurur

Galatasaray formasıyla ilk kez bir resmi maçta forma giyen Cedric Carrasso, Galatasaray Televizyonu'ndan Deniz Gülen'e yaptığı açıklamada "Bugün Galatasaray Ailesi'ne katılmış oldum" dedi.

Carrasso'nun sözleri şöyleydi:

"Bugün çok fazla gurur duydum. Bugün artık Galatasaray Ailesi'ne katıldım ve bu kulübün bir üyesi oldum. Stada gelen taraftara da teşekkür ediyorum. Galatasaray gibi efsane bir takımda oynamak benim için bir gurur kaynağıydı."

"İlk yarı çok iyi değildik. Çok fazla pozisyonu değerlendiremedik. İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduk ve goller peş peşe geldi. Bir kaleci için gol yemek üzüntü verici. Ancak maç için konuşursak avantaj bizde, oraya gidip rövanşta işi bitireceğiz."

Sivas Belediye Spor maçında 90 dakika sahada kalan isimlerden Sinan Gümüş ise "Uzun süre sonra yeniden forma şansı bulduğum için çok mutlu oldum. Maçta ilk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. Bunun nedenlerinden biri forma şansı bulamayan oyuncuların bir arada olmasıydı. İkinci yarı güzel bir oyun sergiledik. 5-1'lik maçta gol atmak, asist yapmak benim için önemliydi" ifadelerini kullandı.