Tudor: “İkinci yarıda Galatasaray gibi oynadık”

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Sivas Belediyespor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Maçın sonucundan dolayı mutlu olduğunu belirten Tudor, "Ancak oyunun geneline bakıldığında mutlu olduğum yerler var, mutsuz olduğum yerler var. İlk yarıyı beğenmedim. Galatasaray gibi bir takım evinde 3. lig takımına karşı oynuyorsa daha etkili bir performans sergilemeli. Ancak ikinci yarıda daha iyi oynadık ve rakibin kırılma noktalarını değerlendirerek gol bulduk. İkinci yarıdaki oyundan memnunum" ifadelerini kullandı.



"Gençlerin performansından memnunum"

Sivas Belediyespor karşısında Donk, Tarık Çamdal ve Selçuk gibi isimlerin yerine altyapıdan futbolcuların oynayıp oynamayacağı sorulan Tudor, "Sahadaki her oyuncu Galatasaray'ın futbolcuları ve bizimle birlikte her gün antrenmanda çalışan futbolcular. Ligde tabii ki ilk 11'e baktığımızda daha az oynayan oyuncuları kullandık. Diğer taraftar, kupa bizim için önemli bir turnuva. Seçimim bu maçta bu şekildeydi" dedi.

Son olarak genç oyuncularla ilgili konuşan Tudor, "Bugün gençlerin performansından memnundum. Recep, Barış ve Emrah iyiydi. Bu oyuncuların performanslarından memnunum. Onlar bizim geleceğimiz" diyerek sözlerini tamamladı.



Sinan Gümüş'ün inanılmaz bir sol ayağı var

Hırvat Hoca şöyle devam etti: "Kupada bu tip maçları kazanmak, her zaman önemlidir. Mutlu muyum, değilim. İlk yarıda oynadığımız oyundan memnun değilim ve sinirlendim. Feghouli'nin 45 dakika oynaması bir planın parçasıydı, maçtan önce de öyle konuşulmuştu. Sinan çok etkili bir oyuncu, inanılmaz bir sol ayağı var. Daha fazlasını vermesini istiyorum, o yetenek onda var. Hangi seviyeye gideceği oyuncunun elinde. Ben baskı yapıyorum."