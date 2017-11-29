5 golle kükredi

Sarı-kırmızılılar , 'Kupa Beyi' olduğu turnuvaya gol şovla başladı. Cimbom, Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı Sivas Belediyespor karşılaşmasına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Galatasaray baştan sona hükmettiği karşılaşmada rakibine büyük üstünlük kurdu. 70. dakikadan sonra bulduğu gollerle de ilk ayağı 5-1 kazanarak turu cebine koydu. Cimbom henüz 4. dakikada Yasin Öztekin'in golüyle 1-0 öne geçti. 70'te Emrah Başsan skoru 2-0'a, 75'te Yasin 3-0'a getirdi. 3 dakika sonra Sinan Akaydın'ın golüylü Sivas Bld farkı 2'ye çekti.







2 GOL DAHA

Galatasaray kalan bölümde rakip kaleye yüklenmeye devam etti. 87'de Sinan Gümüş, 90'da Eren Derdiyok'un golleriyle Aslan maçı 5-1 aldı. Rövanş 2 hafta sonra Sivas'ta.



TARIK ÇAMDAL'A ISLIK

Galatasaray'ın dünkü karşılaşmasında Tarık Çamdal da şans bulan isimlerden biriydi. Ancak Tarık geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine verilen şansı iyi kullanamadı. Özellikle ilk yarıda yaptığı hatalar sonrası sarı-kırmızılı taraftarları çıldırttı. İlk yarının ortasından itibaren Tarık Çamdal topu ayağına her aldığında Türk Telekom Stadı'ndan ıslık sesleri yükseldi.