Galatasaray derbi öncesi moral buldu
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yendi ve Beşiktaş derbisi öncesinde moral depoladı.
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetti.
Sarı Kırmızılılar, Vagner Love'dan yoksun Alanya'da 29. dakikada golcü oyuncu Mbilla'nın sakatlanıp oyundan çıkmasıyla avantaj yakaladı. Ev sahibi takım, 33. dakikada Yasin Öztekin'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında Rodrigues'in sırtladığı Galatasaray, farkı artıracak pozisyonlardan yararlanamadı. Maçın son bölümünde Gomis sahneye çıktı. Fransız oyuncu, 88'de skoru 2-0'a taşıdı ve maçın skorunu tayin etti. Konuk takım kalecisi Haydar, ikinci yarıda yaptığı kurtarışlarla farkın artmasına engel oldu.
Bu sonucun ardından Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Galatasaray, puanını 29'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Alanyaspor ise 17 puanda kaldı.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:06
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babo adamsın
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CEVAP HAKKI A. KADİR NİYE AZ OYNUYOR DİYENLERE İYİ CEVAP OLUR UMARIM. YUSUFU DA BÖYLE KAYBETTİK.BU ÇOCUKLARIN BAĞLARI TENDONLARI COCUKLUKTAN GÜÇLÜ DEĞİL
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