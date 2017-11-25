Erman Toroğlu: Kırmızı oğlu kımızı!

ASpor yorumcusu Erman Toroğlu Tzavellas'ın Maicon'a yaptığı faul pozisyonunu değerlendirdi. Tzavellas'ın, Maicon'a yaptığı hareketin net kırmızı kart olduğunu belirten Toroğlu, "Tzavellas'ın, hareketi kırmızı oğlu kırmızı! Galatasaray iyi, Alanya iyi ama hakem çok kötü. O kadar kötü ki oyuncuların oynayacağı alanları kapatıyor. İnanılır gibi değil." ifadelerini kullandı. Ndiaye'nin sarı kart görmesi gerektiğini söyleyen Erman Toroğlu, "Tzavellas'ı atamadı, ondan sonra da saçma sapan işler yaptı. Ndiaye'ye sarı kartı vermedi mesela. Verse Beşiktaş maçında oynamayacak. Hakem Ndiaye'nin sarı kart sınırında olduğunu biliyor ve Beşiktaş maçı var, sarı vermiyor. Bilmiyorsa ben Erman Toroğlu değilim. Maç öncesinde bakmıştır. Bu kadar net söylüyorum. Bunlar böyle hakemler. Suçlamam ağır bir suçlama" dedi.