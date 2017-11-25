Genç yıldız, G.Saray yolunda!
25 Kasım 2017, Cumartesi
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A Spor muhabiri Emre Kaplan, Alanyaspor'un genç yıldızı Emre Akbaba'nın Galatasaray'a transfer olmayı çok istediğini ve ocak ayında sarı-kırmızılı formayı giymeye çok yakın olduğunu söyledi.
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