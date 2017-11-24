 Ser verip sır vermedi! – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Ser verip sır vermedi!

    Ser verip sır vermedi!

    Galatasaray’da sıkıntılı günler geçiren ve koltuğu sallanan Tudor, “Takımım her geçen gün istediğim seviyeye ulaşıyor” derken Başakşehir hezimeti için, “Bir kazaydı” yorumu yaptı

    Galatasaray'ın ligde son 4 maçta 8 puan kaybetmesinin ardından taraftarların hışmına uğrayan ve kellesi istenilen İgor Tudor, ülkesinde bu durumun üstünde durmaya pek gerek görmedi. UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını ülkesinde HRT TV'ye değerlendiren genç çalıştırıcı, Galatasaray'ın sorulması üzerine, "Her şey yolunda. Takımım her geçen gün benim istediğim seviyeye ulaşıyor. Yeni bir takımız. Uzun lig maratonunda yaşanabilecek kazaları biz de normal olarak yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

    TRANSFER YAPACAĞIZ
    İgor Tudor, büyük maçlar kazanamamasıyla ilgili, "Hiçbir takım tüm maçlarını kazanarak şampiyon olmuyor. O eski komünist zamanlarda kaldı" derken kaderi Alanya ve Beşiktaş maçlarında alınacak sonuçlara bağlı olduğu belirtilse de "Yönetimle mükemmel bir koordine içindeyiz. Ocak ayında mali durumumuza göre bir veya iki oyuncu transfer etmeyi planlıyoruz" açıklaması yaptı.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 05:19
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