Ser verip sır vermedi!
Galatasaray’da sıkıntılı günler geçiren ve koltuğu sallanan Tudor, “Takımım her geçen gün istediğim seviyeye ulaşıyor” derken Başakşehir hezimeti için, “Bir kazaydı” yorumu yaptı
TRANSFER YAPACAĞIZ
İgor Tudor, büyük maçlar kazanamamasıyla ilgili, "Hiçbir takım tüm maçlarını kazanarak şampiyon olmuyor. O eski komünist zamanlarda kaldı" derken kaderi Alanya ve Beşiktaş maçlarında alınacak sonuçlara bağlı olduğu belirtilse de "Yönetimle mükemmel bir koordine içindeyiz. Ocak ayında mali durumumuza göre bir veya iki oyuncu transfer etmeyi planlıyoruz" açıklaması yaptı.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 05:19
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Tolgay'ın sözleşme detayları ortaya çıktı...
Toplam 15
Yorum
Q7 Kürdan reis Oğuzhan için 12.5-15 m arası isteyip duruyorsunuz alan çıkmıyor o adamın o kadar ettiği yerde Tolgay en az 20 m euro eder.
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Taraftarı çok üzdük
Toplam 6
Yorum
KAZA Kazaları çoğaltırsanız kendinizi morgda bulursunuz
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Aboubakar o anı anlattı: Dayanamadım
Toplam 9
Yorum
ysn_ Bitmediniz gitti, nasıl iş arkadaş,git kendi sayfanda takıl.
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