Feghouli yolcu
LAMOUCHİ İLE GÖRÜŞTÜ
Radio RMC'de yer alan iddiaya göre milli maç arasında Fransa'ya giden Feghouli, Rennes'in yeni teknik direktörü Sabri Lamouchi ile bir araya geldi. Fransa'ya dönmek istediğini ve bu rakamın ödenmesi durumunda Rennes forması giymeye hazırlandığını söyledi. Lamouchi yönetimi ikna ederse, Feghouli'yi alacak.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:34
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda hayatin yasamin icinde olan hersey var,sporda futbolda,fesatlik kiskanclik sevgi ask,saygi acizlik zayiflik öfke saygi kin nefret hersey
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda bu bir görevse yapmam gerekiyosa esitsizlik veya adaletsizlik icinse egiti isteyene veriom,cünki futbol hayatdir icinde hayatin icindekiler
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Şenol Güneş, Karabağ'a gidiyor!
Toplam 4
Yorum
Barzinho Ole bır sey olmaz bazı taraftarlara yon veren eller oldugu surece ve bız taraftar olmayı bıle bılmıyoruz
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