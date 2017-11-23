Aslan çalışıyor

GEÇTİĞİMİZ haftayı Başakşehir yenilgisiyle kapatan Galatasaray, Alanya maçının hazırlıklarını sürdürüyor. İgor Tudor yönetiminde Florya'da çalışan sarı- kırmızılılar, taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Isınma hareketlerinin ardından iki takım halinde orta ve sonuçlandırma çalışması yapan Aslan, ana bölümü de çift kale maç tamamladı.