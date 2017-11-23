 Aslan çalışıyor – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Aslan çalışıyor

    Aslan çalışıyor
    GEÇTİĞİMİZ haftayı Başakşehir yenilgisiyle kapatan Galatasaray, Alanya maçının hazırlıklarını sürdürüyor. İgor Tudor yönetiminde Florya'da çalışan sarı- kırmızılılar, taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Isınma hareketlerinin ardından iki takım halinde orta ve sonuçlandırma çalışması yapan Aslan, ana bölümü de çift kale maç tamamladı.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:49
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