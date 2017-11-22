Dilmen: Terim boştayken, Terim gelir...

TERİM BOŞTAYKEN, TERİM GELİR

"Fatih Terim boştayken, Galatasaray'ın başına Fatih Terim gelir. Türkiye standartları Şenol Güneş ve Fatih hocaya çok uygun. Bilgisi, medyaya yaklaşımı önemlidir. "

"Fatih hoca ve Şenol hoca daha pratiktir. Milli Takım'ı kim çalıştırırsa çalışsın, Ersun Yanal da kötü gitmiyordu, yanda Fatih hoca vardı."

FATİH HOCA TEKLİF BEKLER

"Fatih hoca bekliyordur. Fatih hoca Galatasaray'da çalışmayı her zaman iştir, bu tabii onun bileceği iştir. Türkiye'nin realitesi budur"

TUDOR İLE DEVAM EDECEKLERDİR

"Dursun beyin, geçen sezon sonunda, hatta Avrupa Ligi ön elemesinde göndermedikten sonra, devre arasında kadar Tudor ile devam edeceklerini düşünüyorum."

TUDOR KUMAR OYNADI

"Tudor'un en büyük şansızlığı Fatih Terim'in Milli Takım'ın başında olmamasıdır. Bence, Tudor ciddi bir kumar oynadı. ''Ben yeneyim geçeyim'' diye düşündü. Başakşehir deplasmanına fark atmaya gitmiş."

İLK YARIYI LİDER BİTİRİR

"Galatasaray muhtemelen Beşiktaş'a kaybedecek olsa dahi ilk yarıyı lider bitirir"

FENERBAHÇE KOCAMAN OLMASA DA KAZANIRDI

"Fenerbahçe bu hafta oynayacağı Antalya maçını kazanırsa Kasımpaşa maçına Kadıköy'e 40 bin seyirci getirir. Fenerbahçe, Aykut Hoca olsa da olmasa da Sivas maçını kazanırdı"

OĞUZHAN AYRILACAK GİBİ

"Oğuzhan'ın ligin ikinci yarısında Beşiktaş'tan gideceğini hissediyorum, gelişmeler onu gösteriyor"