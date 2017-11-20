Gomis'ten itiraf!
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:31
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Janssen: Çift forvet mümkün
Toplam 1
Yorum
aslan jansen ve soldado ikilisi süper oynadı çift forvet oynayınca kaleye bile gelemediler hızlı oyun ceza sahasında çok etkili oldu usta işi
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Süper Lig'de flaş ayrılık!
Toplam 2
Yorum
Şevket CAN görevi kabul etmen hataydı başarılı olamayacağın bir göreve neden başlıyorsun sen artık TFF liglerinde boy göster süper liğ sana ağır geliyo
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'Fatih hocayı da al gel’
Toplam 2
Yorum
Şevket CAN GS Fatih terim i göreve getirirse hayatının en büyük hatasını yapar, Fatih terimin Futbolca verebileceği hiç birşeyi kalmamış,
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