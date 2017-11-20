Gomis'ten itiraf!

Galatasaray'ın Fransız forveti Gomis, Başakşehir mağlubiyeti sonrası soruları yanıtlarken, ilginç bir itirafta bulundu: "Çift santrforlu sistemi çok fazla çalışamadık." Tecrübeli golcünün taktik dizilişi eleştiren açıklamasının akabinde Younes Belhanda'nın Fransa'da Igor Tudor'u hedef haline getiren açıklamalar yapması, "Oyuncular ile Tudor'un arası açık" yorumlarını getirdi.