 Gomis'ten itiraf! – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Gomis'ten itiraf!

    Gomis'ten itiraf!
    Galatasaray'ın Fransız forveti Gomis, Başakşehir mağlubiyeti sonrası soruları yanıtlarken, ilginç bir itirafta bulundu: "Çift santrforlu sistemi çok fazla çalışamadık." Tecrübeli golcünün taktik dizilişi eleştiren açıklamasının akabinde Younes Belhanda'nın Fransa'da Igor Tudor'u hedef haline getiren açıklamalar yapması, "Oyuncular ile Tudor'un arası açık" yorumlarını getirdi.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:31
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