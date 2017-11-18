İşte Tudor’un imha planı

Tudor, Başakşehir’in beyni Emre’yi Fernando ve Ndiaye ile kıskaca alacak. Top dağıtmasını engelleyecek. Adebayor'un orta sahaya kadar gelip pas alması engellenecek. Tudor, pres ve erken golle işi bitirecek

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Başakşehir ile oynayacakları kritik maçı kafasında oynadı... Hırvat teknik adam bugün oynanacak kritik maçla ilgili aldığı önlemleri futbolcularının beynine kazıdı. Tudor, Başakşehir'in beyni durumundaki Emre Belözoğlu'nun topla fazla oynamasına izin vermeyecek. Bunun için orta sahadaki iki yıldızı Fernando Reges ve Badou Ndiaye'yi görevlendiren Tudor, Emre'nin uzun toplarla Adebayor ve Visça'yı kaçırmasına izin vermeyecek.



ADEBAYOR'U PAS TRAFİĞİNE DAHİL ETMEYİN

Hırvat teknik adam, Emre'nin dışında Adebayor'dan da çok çekiniyor. Ancak, onun gol vuruşlarından çok orta sahaya kadar gelip pas trafiğine katkıda bulunmasından çekiniyor. Bunun için stoperlerini uyaran genç teknik adam, "Adebayor'u gerekirse orta sahaya kadar takip edeceksiniz. Onu pas organizasyonlarına dahil etmeyeceksiniz" dediği öğrenildi.



LATOVLEVİCİ'Yİ EDİN VİSCA İÇİN UYARDI

Tudor, Başakşehir'in kanatları çok iyi kullandığını biliyor. Hırvat hoca, Başakşehir'in sağdan Edin Visca ile etkili geldiğini bildiği için Latovlevici'yi da uyarılarda bulundu. Onun geriye dönüşlerde geç kalmamasını istedi. Hırvat çalıştırıcı, Başakşehir'i orta sahada yaptıracağı etkili pres ve bulacağı erken golle devirmeyi planlıyor.