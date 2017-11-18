İşte Tudor’un imha planı
Tudor, Başakşehir’in beyni Emre’yi Fernando ve Ndiaye ile kıskaca alacak. Top dağıtmasını engelleyecek. Adebayor'un orta sahaya kadar gelip pas alması engellenecek. Tudor, pres ve erken golle işi bitirecek
ADEBAYOR'U PAS TRAFİĞİNE DAHİL ETMEYİN
Hırvat teknik adam, Emre'nin dışında Adebayor'dan da çok çekiniyor. Ancak, onun gol vuruşlarından çok orta sahaya kadar gelip pas trafiğine katkıda bulunmasından çekiniyor. Bunun için stoperlerini uyaran genç teknik adam, "Adebayor'u gerekirse orta sahaya kadar takip edeceksiniz. Onu pas organizasyonlarına dahil etmeyeceksiniz" dediği öğrenildi.
LATOVLEVİCİ'Yİ EDİN VİSCA İÇİN UYARDI
Tudor, Başakşehir'in kanatları çok iyi kullandığını biliyor. Hırvat hoca, Başakşehir'in sağdan Edin Visca ile etkili geldiğini bildiği için Latovlevici'yi da uyarılarda bulundu. Onun geriye dönüşlerde geç kalmamasını istedi. Hırvat çalıştırıcı, Başakşehir'i orta sahada yaptıracağı etkili pres ve bulacağı erken golle devirmeyi planlıyor.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:09
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Quaresma ilk kez kaçırdı
Toplam 2
Yorum
Nirvana Bu doğru değil . Q7 Beşiktaşa ilk geldiğinde de bir -iki penaltı kaçırmıştı . En son penaltı atması gereken oyuncu odur .
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Quaresma ilk kez kaçırdı
Toplam 2
Yorum
vaneri Quaresma tüm kornerleri ve serbest atışları kullanıyor ve asla başarılı değil. Kaçıracağı belliydi.Artık başka biri atmalı bu atışları.
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Alkışlar Gomis’e
Toplam 1
Yorum
MEHMET ALPASLAN PARA HER ZAMAN KAZANABİLİRSİN.aMA GÖNÜLLERİ İŞTE BÖYLE PARASIZ KAZANABİLİRSİN
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