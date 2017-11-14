 Yerli oyuncu hamlesi – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Yerli oyuncu hamlesi

    Yerli oyuncu hamlesi
    CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yabancı kontenjanının 2019 yılında kısıtlanacağı mesajını vermesi sarıkırmızılı yönetimi harekete geçirdi. Başkan Dursun Özbek, scout ekibinden şimdiden çalışmalara başlanmasını istedi. Hedefte ise genç ve yetenekli Türk oyuncular olacak. Scout ekibi, hem yurt içinde hem de Avrupa ve dünyadaki gurbetçi oyuncuları takibe alıp, yetenekli isimleri bir rapor halinde yönetime sunacak. Altyapı koordinatörü Emrah Bayraktar'dan da iki yıl içinde en az 4-5 oyuncuyu A takıma kazandırmasının istendiği öğrenildi.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:14
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