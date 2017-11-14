Gomis’i etkileyen 3’lü

Maçlardan önce rakip savunmacıları izlediği ortaya çıkan Bafetimbi’nin en çok Aziz Behich, Barış Başdaş, Uğur Demirok’u beğendiği öğrenildi

TUDOR'un 'Maçlardan önce rakip takımın savunmacılarını izler. Eksiklerini belirleyip, kendisini ona göre hazırlar' dediği Bafetimbi Gomis'in Süper Lig'de en çok beğendiği defans oyuncuları belli oldu. Fransız yıldızın şimdiye kadar Bursasporlu Aziz Behich, Karabükspor'dan Barış Başdaş ve Trabzonsporlu Uğur Demirok'tan etkilendiği belirtildi. Gomis, üç oyuncuya karşı da gol atamamıştı. Golcü oyuncunun bu haftaki rakipleri Medipol Başakşehir'in stoperleri Epureanu ve Attamah'ın da maç CD'lerini izleyip, zayıf yönlerini araştırdığı belirtildi. Gomis, Süper Lig'de 11 haftada attığı 11 golle Jahovic ile birlikte krallıkta zirveyi paylaşıyor.