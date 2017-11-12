 Brezilyalılar eğlenceyi sever – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Brezilyalılar eğlenceyi sever

    Brezilyalılar eğlenceyi sever
    Galatasaray'daki Brezilyalı futbolcuların performansını Maicon üzerinden değerlendiren teknik direktör İgor Tudor, "Maicon 4 gol attı. Belki de onu ofansif olarak değerlendirmemiz lazım. Sadece Maicon değil. 3 Brezilyalımıza da parantez açmamız gerekiyor. Genelde takımda çok fazla Brezilyalı varsa ister istemez eğlenceye kaçılabilir. Ama bizde öyle değil. Çok iyi anlaşan 3 Brezilyalımız var" diye konuştu.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:03
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