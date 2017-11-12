Brezilyalılar eğlenceyi sever

Galatasaray'daki Brezilyalı futbolcuların performansını Maicon üzerinden değerlendiren teknik direktör İgor Tudor, "Maicon 4 gol attı. Belki de onu ofansif olarak değerlendirmemiz lazım. Sadece Maicon değil. 3 Brezilyalımıza da parantez açmamız gerekiyor. Genelde takımda çok fazla Brezilyalı varsa ister istemez eğlenceye kaçılabilir. Ama bizde öyle değil. Çok iyi anlaşan 3 Brezilyalımız var" diye konuştu.