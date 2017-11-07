Asamoah'ın bütçesi hazır!
Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları da arka planda devam ediyor. Yaz transfer döneminin son saatlerine kadar uğraşılsa da Juventus’un ikna edilememesi nedeniyle kadroya katılmayan Kwadwo Asamoah konusunda yeni gelişmeler yaşandığı iddia edildi.
Galatasaray'ın sol bek adayları arasında tartışmasız 1 numara ve bu transferin mutlaka Ocak'ta bitirilmesi hedefleniyor.
Aslan'ın hocası Tudor, neredeyse her maç sistem değiştiriyor, kadroda oynamalar yapıyor, takımdaki oyuncu ihtiyacı sürekli değişiyor. Ancak değişmeyen tek şey, Asamoah'ın transfer listesindeki yeri... Sarı-kırmızılılar devre arasında mutlaka bir sol bek takviyesi yapmak istiyor ve bu doğrultuda Asamoah için çok çaba sarf ediliyor.
28 yaşındaki Ganalı futbolcunun Juventus'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Galatasaray ise Tudor'un ısrarıyla işi Ocak ayında bitirmeyi bitirmeyi hedefliyor.
1.5-2 MİLYON EURO BÜTÇE
Kwadwo Asamoah için gözden çıkarılan bonservis bedeli 1.5-2 milyon Euro civarında. Juventus yollamamakta direnirse, Galatasaray'ın oyuncuyla şimdi anlaşıp, sezon sonunda bonservis ödemeden renklerine bağlama hakkı var. Ancak sarı-kırmızılılar, İtalyan kulübünü ikna ederek Asamoah'ı en kısa yoldan Florya'ya getirmek için bu hafta İtalya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.
KWADWO ASAMOAH KİMDİR?
Doğum tarihi: 9 Aralık 1988 (28 yaşında)
Doğduğu il: Accra / Gana
Boyu: 1,73 m
Uyruğu: Gana
Mevki: Sol Bek - Orta saha sol - Merkez orta saha
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 11 milyon €
Oynadığı takımlar: Bellinzona, Torino, Udinese, Juventus
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:56
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Derbiyi bırak yıldızlara bak
Toplam 10
Yorum
ua5454 gs uefayı alamaz, gs reali yenemez, gs juventusu bu grupta gecemez, siz göremez edemez dedikce parlıyoruz. devam et
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 73
Yorum
Duayen Galatasaray hala ilk 5 teki lerle oynamadı. Puan farkı suni neden istifa etsin ki :)))))))))
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Barcelona tepkisi
Toplam 25
Yorum
e bu adamda her naneye burnunu sokuyor
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