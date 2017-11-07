 Asamoah'ın bütçesi hazır! – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    'ın bütçesi hazır!

    Asamoah'ın bütçesi hazır!

    Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları da arka planda devam ediyor. Yaz transfer döneminin son saatlerine kadar uğraşılsa da ’un ikna edilememesi nedeniyle kadroya katılmayan Kwadwo konusunda yeni gelişmeler yaşandığı iddia edildi.

    Galatasaray'ın sol bek adayları arasında tartışmasız 1 numara ve bu transferin mutlaka Ocak'ta bitirilmesi hedefleniyor.

    Aslan'ın hocası Tudor, neredeyse her maç sistem değiştiriyor, kadroda oynamalar yapıyor, takımdaki oyuncu ihtiyacı sürekli değişiyor. Ancak değişmeyen tek şey, 'ın transfer listesindeki yeri... Sarı-kırmızılılar devre arasında mutlaka bir sol bek takviyesi yapmak istiyor ve bu doğrultuda Asamoah için çok çaba sarf ediliyor.

    28 yaşındaki Ganalı futbolcunun 'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Galatasaray ise Tudor'un ısrarıyla işi Ocak ayında bitirmeyi bitirmeyi hedefliyor.

    1.5-2 MİLYON EURO BÜTÇE
    Kwadwo Asamoah için gözden çıkarılan bonservis bedeli 1.5-2 milyon Euro civarında. Juventus yollamamakta direnirse, Galatasaray'ın oyuncuyla şimdi anlaşıp, sezon sonunda bonservis ödemeden renklerine bağlama hakkı var. Ancak sarı-kırmızılılar, İtalyan kulübünü ikna ederek Asamoah'ı en kısa yoldan Florya'ya getirmek için bu hafta İtalya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

    KWADWO ASAMOAH KİMDİR?
    Doğum tarihi: 9 Aralık 1988 (28 yaşında)
    Doğduğu il: Accra / Gana
    Boyu: 1,73 m
    Uyruğu: Gana
    Mevki: Sol Bek - Orta saha sol - Merkez orta saha
    Ayak: Sol ayak
    Güncel piyasa değeri: 11 milyon €
    Oynadığı takımlar: Bellinzona, Torino, Udinese, Juventus

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:56
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