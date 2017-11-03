Derbide hakeme yabancı cisim atan şüpheli öğretmen çıktı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yardımcı hakem Tarık Ongun'a yabancı cisim atıp yaralanmasına sebep olan ikinci taraftarın kimliği de belirlendi.D.B isimli şüpheli, öğretmen çıktı. Mevcutlu olarak savcı karşısına çıkarılan şüpheli serbest bırakıldı.
Geçtiğimiz günlerde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 58. dakikasında Galatasaraylı futbolcu ve taraftarların penaltı beklediği pozisyonda hakem Cüneyt Çakır'ın kararı, 'Devam' olmuştu. Bu kararın ardından çılgına dönen Galatasaraylı taraftarlar, yardımcı hakem Tarık Ongun'un üzerine yabancı cisimler atmıştı.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Yabancı cisimlerden biri kafasına isabet eden Ongun yerde kalırken oyun bir süre durmuştu. Mücadele, verilen kısa aranın ardından kaldığı yerden devam etti. Ongun da oyuna geri döndü.Olay ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne yabancı cismi atan taraftarın bulunması talimatı verildi. Polisin yaptığı çalışma sonucu cismi atan bir kişinin kimliği L.M.Y. olarak belirlendi. Mevcutlu olarak adliyeye getirilen şüpheli ifadesi ardından serbest bırakıldı.
İKİNCİ ŞÜPHELİ ÖĞRETMEN ÇIKTI
Güvenlik kamerası incelemelerinde Hakem Ongun'a yabancı cisim atan bir başka şüpheli daha belirlendi. Bu kişinin kimliğini belirlemek üzere çalışma yapan İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, sonuç aldı. İkinci şüphelinin Kırklareli'nde ikamet eden ve öğretmen olduğu belirlenen D.B olduğu belirlendi. Mevcutlu olarak İstanbul Adliyesi'ne getirilen bu şüpheli de soruşturmayı yürüten İstanbul Spor Savcısı Asım Ekren'e ifade verdikten sonra serbest kaldı.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:39
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Oğuzhan için geldiler Tolgay’ı beğendiler
Toplam 12
Yorum
fb buadam surekli oynasin 10 tane oguzhan eder. pozisyon alma kilit pas dribling ne ararsan var.
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Özkahya'dan büyük hata!
Toplam 12
Yorum
db Iki hafta ara ile GS yi dograyan bu hakemlerin ne mal oldugunu tüm Dünya gördü. Ilahi adalet iste.
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Yusuf Yazıcı 16 milyon €
Toplam 14
Yorum
fb adamlar sezon basi sattiklari topculardan 300 milyon kazandi. ne 16 milyonu kardesim genceceik yetenekli cocuk en az 25 eder
Derbide hakeme yabancı cisim atan şüpheli öğretmen çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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