Tudor, Sinan Gümüş'ü sildi!
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Igor Tudor'un özellikle son haftalarda şans verdiği Sinan Gümüş, bu sezon formaya hasret kaldı.
Galatasaray'ın genç oyuncusu Sinan Gümüş, geçtiğimiz sezon ligin son 4 haftasında Igor Tudor tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü. Genç futbolcu bu maçlarda 5 gol 1 asitlik performans ortaya koyarak, hem teknik heyeti hem de taraftarları heyecanlandırdı. Ancak yaz transfer döneminde yaşanan gelişmeler Sinan'ı gözden düşürdü. Maaşına zam isteyen ancak yönetimden beklediği cevabı alamayan Sinan, takımdan ayrılmak istediğini söylemişti. Sinan'ı isteyen kulüpler, Galatasaray'ın belirlediği ödemeyi kabul etmeyince 23 yaşındaki oyuncu Sarı Kırmızılı takımda kaldı.
GÖZDEN DÜŞTÜ
Transfer dönemindeki tavırlarıyla hem yönetimin, hem Igor Tudor'un gözünden düşen Sinan Gümüş forma şansı bulmakta güçlük çekiyor. Bruma ve Podolski gibi isimlerin ayrılması sonrası geçen sezona göre oynadığı bölgede daha az rakibi bulunan hücum oyuncusu, bu sezon tüm maçlarda kadroda olmasına rağmen yalnızca 25 dakika sahada kalabildi.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:12
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Caner Erkin gerçeği...
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 KENDİ ARKADAŞINI ŞİKAYET EDEN ADAMDAN NE BEKLERSİN. ŞİKAYET ETTİĞİ ŞAHIS DA TALİSCA ŞAMPİYONLAR LİĞİNDE EN ÇOK KATKISI OLAN ADAM..! !
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Sumudica'dan Fenerbahçe'yi karıştıracak sözler
Toplam 8
Yorum
SELIM Teknik direktorden baska her seye benziyorsun be adam ben sululuk her macta ayni,iki mac ust uste bir kaybet o zaman gorurum aykuta dua et
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Kadroya neşter
Toplam 12
Yorum
taraftar 72 alper önce ayakta durabilmeyi öğrensin?
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