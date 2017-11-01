 Tudor, Sinan Gümüş'ü sildi! – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    , 'ü sildi!

    Tudor, Sinan Gümüş'ü sildi!

    Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Igor 'un özellikle son haftalarda şans verdiği , bu sezon formaya hasret kaldı.

    Galatasaray'ın genç oyuncusu , geçtiğimiz sezon ligin son 4 haftasında Igor tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü. Genç futbolcu bu maçlarda 5 gol 1 asitlik performans ortaya koyarak, hem teknik heyeti hem de taraftarları heyecanlandırdı. Ancak yaz transfer döneminde yaşanan gelişmeler Sinan'ı gözden düşürdü. Maaşına zam isteyen ancak yönetimden beklediği cevabı alamayan Sinan, takımdan ayrılmak istediğini söylemişti. Sinan'ı isteyen kulüpler, Galatasaray'ın belirlediği ödemeyi kabul etmeyince 23 yaşındaki oyuncu Sarı Kırmızılı takımda kaldı.

    GÖZDEN DÜŞTÜ
    Transfer dönemindeki tavırlarıyla hem yönetimin, hem Igor Tudor'un gözünden düşen Sinan Gümüş forma şansı bulmakta güçlük çekiyor. Bruma ve Podolski gibi isimlerin ayrılması sonrası geçen sezona göre oynadığı bölgede daha az rakibi bulunan hücum oyuncusu, bu sezon tüm maçlarda kadroda olmasına rağmen yalnızca 25 dakika sahada kalabildi.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:12
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