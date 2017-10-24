Ne yaptın Tudor!
Derbideki beraberlik ve kötü futbolun yanı sıra oyunu analiz etmekte sorun yaşayan Galatasaray’ın hocasına yöneticiler sert çıktı 3’lü savunma tercihi, kötü Belhanda’yı oyunda tutması ve Rodrigues yerine Eren’i sahaya sürmesi Tudor’u tartışma konusu yaptı?.
Golsüz sona eren Fenerbahçe derbisinin ardından basın önünde hakem Cüneyt Çakır'ı eleştiren sert demeçler veren Galatasaraylı yöneticiler aralarında yaptıkları değerlendirmede ise faturayı teknikdirektör Igor Tudor'a kestiler. İşte Galatasaray yönetimi içinde Hırvat teknik adama yönelik tepkilerin özeti:
SİSTEMİ NEDEN BOZDU?
İlk 8 haftada 4-1- 4-1 sistemi ile rakiplerini dize getiren Galatasaray, Fenerbahçe'nin karşısına ise üçlü savunmayla çıktı. Pozisyon bulmakta zorlanan sarı-kırmızılılar kalesinde ciddi tehlikeler gördü. Serdar Aziz sakatlanıp çıktıktan sonra eski sisteme dönüldü ancak derbiye iyi başlamayan Aslan'ın havası kaçmıştı.
SELÇUK NEDEN GİRMEDİ?
Sahanın en kötüsü olan Belhanda ilk yarıda gördüğü sarı kartla adeta saatli bombaydı. Konya'daoyuna girip maçı çeviren kaptan Selçuk İnan yine kenarda unutuldu ve Tudor'un Belhanda ısrarı kırmızı kartla birlikte pahalıya patladı.
RODRİGUES VARKEN EREN?
10 kişi kalan Galatasaray son 20 dakikada topu Fenerbahçe'ye verdi. Kontrataktan başka şansı kalmayan Tudor değişiklik hakkını hızlı ve formda Garry Rodrigues yerine ağır ve formsuz Eren Derdiyok'tan yana kullandı ve Bafetimbi Gomis'i oyundan aldı.
Sabah
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:07
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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